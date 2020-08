Battiti Live 2020, ospiti del terzo appuntamento su Italia 1: da J-Ax a Elettra Lamborghini

Battiti Live 2020 torna in prima serata su Italia 1 con una nuova imperdibile data – puntata. Scopriamo tutti gli ospiti della terza puntata in onda lunedì 10 agosto 2020.

Battiti Live 2020, la terza puntata su Italia 1 da Otranto

Lunedì 10 agosto 2020 dalle ore 21.10 appuntamento con la terza puntata di “RADIONORBA VODAFONE BATTITI LIVE“, la kermesse canora dell’estate italiana presentata da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. Dopo il grandissimo successo di ascolti della prime due puntate, torna l’ appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana.

Dalla splendida cornice del il Castello Aragonese di Otranto va in onda il nuovo appuntamento dei Battiti Live, il solo evento musicale ripartito dopo il lockdown legato alla pandemia da Covid-19. Un’edizione speciale e messa in piedi rispettando le regole imposte dal Governo per contenere il contagio da Coronavirus. L’evento musicale si svolge nell’incantevole Otranto, ma è anche un viaggio on the road in 15 splendide location pugliesi. Si tratta di Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste.

Non solo, la kermesse canora vedrà anche alcuni cantanti protagonisti dell’estate 2020 esibirsi da cinque bellissime località marittime: Giovinazzo, Manfredonia, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo.

Battiti Live 2020, tutti gli ospiti della terza data

Ecco gli ospiti della terza puntata dei Battiti Live 2020 di lunedì 10 agosto 2020. Si parte da Baby K con la super hit “Non mi basta più” featuring Chiara Ferragni, il duo di Takagi&Ketra che si celano dietro le hit “Ciclone” di Elodie e “La Isla” di Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini. Spazio anche al rapper J-Ax, al tormentone “Karaoke” firmato da Boomdabash e Alessandra Amoroso. Tra gli ospiti anche Rocco Hunt con Ana Mena, Gaia, Fred De Palma, Francesco Renga, Ermal Meta, Dotan, Danti, Raf, Pinguini Tattici Nucleari.

L’appuntamento con Battiti Live 2020 è come sempre in prima serata su Italia 1.

continua a leggere sul sito di riferimento