Battiti Live 2020 ultima data su Italia 1: tutti gli ospiti della finale

Tutto pronto per il gran finale di Battiti Live 2020, l’unica kermesse canora dell’estate italiana condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci su Italia 1. Una lunga notte all’insegna della grande musica italiana con protagonisti tutti i cantanti che ci hanno fatto cantare e ballare in quest’estate 2020. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti dell’ultima puntata.

Battiti Live stasera gran finale su Italia 1

Lunedì 31 agosto 2020 in prima serata su Italia 1 va in onda la quinta e ultima puntata di “RADIONORBA VODAFONE BATTITI LIVE”, l’unico evento musicale dell’estate italiana condotto da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci.

Per l’ultimo appuntamento Battiti Live porta la musica dell’estate nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto, anche se non mancheranno come sempre le incursioni in esterna in 15 splendide location della Puglia. Da Alberobello ad Altamura, da Andria a Bari, da Brindisi a Castellana Grotte. E ancora: Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste. Un’estate tutta italiana per il Radionorba Vodafone Battiti Live che vedrà alcuni cantanti esibirsi anche in cinque splendide località marittime: Giovinazzo, Manfredonia, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo.

Battiti Live 2020, ultima data: gli ospiti

Gran finale ai Battiti Live 2020 con tutti gli artisti protagonisti di questa strana estate 2020 segnata dalla pandemia da Coronavirus che ha stravolto le nostre vite. Sul palcoscenico spazio ai tormentoni dell’estate: Baby K, la regina dell’estate con “Non mi basta più” feat. Chiara Ferragni, Irama e la hit “Mediterranea”, Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini con “La Isla”, Elodie e Fedez.

E ancora tra i cantanti protagonisti del gran finale ci saranno anche: Francesco Gabbani, Alberto Urso di Amici di Maria De Filippi, Gabry Ponte, Nek, Fabrizio Moro, Anna Tatangelo, Le Vibrazioni, Shade, Random, la rivelazione Chadia Rodriguez e Federica Carta.

L’appuntamento con Battiti Live 2020 è per l’ultima puntata lunedì 31 agosto in prima serata su Italia 1.

