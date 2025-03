bauli-trasforma-il-pandoro-da-dolce-natalizio-a-merendina

Milano, 30 mar. (askanews) – Il gruppo Bauli prosegue con determinazione il suo piano di crescita, puntando sull’innovazione e investendo in ricerca e sviluppo. Dopo i risultati delle nuove referenze natalizie, tra cui Panmoro, il pandoro con impasto al cioccolato, il gruppo mira ora a portare nella vita quotidiana il gusto del pandoro Bauli, adattandosi alle diverse occasioni di consumo.

Dal mese di marzo, infatti, l’azienda dolciaria veronese porta sugli scaffali il nuovo Pandorì Bauli, che è di fatto una merendina con pasta pandoro e lievito madre, disponibile in versione senza farcitura, con ripieno di crema al latte e con impasto al cacao e ripieno di crema al cioccolato.

L’innovazione di prodotto rappresenta una delle tre principali direttrici di sviluppo del gruppo, insieme all’espansione verso nuove geografie e nuovi canali. Grazie a questa strategia, l’azienda mira a consolidare la sua leadership nel settore delle ricorrenze e dei prodotti da forno per il consumo quotidiano, anticipando le tendenze emergenti e diversificando l’offerta, con l’obiettivo di raggiungere il miliardo di euro di fatturato entro il 2030. Questo impegno rafforza la capacità del gruppo di competere in un mercato sempre più dinamico, adottando un approccio innovativo e orientato a una crescita sostenibile nel lungo periodo.

“Investire nell’innovazione è fondamentale per restare competitivi in un mercato sempre più saturo come quello del bakery – afferma Luca Casaura, chief marketing officer del Gruppo Bauli – La nostra sfida è non solo rispondere alle esigenze del consumatore, ma anche anticiparle, offrendo prodotti che si adattino alle nuove tendenze e abitudini di consumo. In questo contesto, la destagionalizzazione dei prodotti della ricorrenza rappresenta una leva strategica che ci permette di estendere l’esperienza maturata in più di cento anni di storia oltre il momento delle festività”. “Con i nostri nuovi prodotti, in particolare con Pandorì, vogliamo portare l’esperienza del pandoro, tradizionalmente associato al Natale, nella quotidianità dei consumatori”, conclude.

Il cambio di paradigma punta a intercettare nuovi target di consumatori, diverse occasioni di consumo e diverse occasioni di acquisto e punti di contatto. In questo contesto, proprio l’innovazione di prodotto si configura come una leva fondamentale per la crescita, a partire dall’acquisizione di nuovi talenti e competenze fino allo studio di processi produttivi più efficienti e all’avanguardia.