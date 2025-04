Bava di lumaca, il trend skincare più efficace della primavera

Roma, 29 apr. (askanews) – In primavera la natura si risveglia. E con essa anche la pelle, che torna ad avere bisogno di respiro, leggerezza, idratazione. Dopo l’inverno, con le sue basse temperature e l’aria secca che disidrata e stressa l’epidermide, è tempo di attivare il processo naturale di rinnovamento cutaneo. Tra i migliori alleati che la cosmetica moderna ha riscoperto nella tradizione, la bava di lumaca – si legge in una nota – occupa un posto d’onore: una sostanza preziosa, prodotta in natura con uno scopo protettivo e rigenerante, che oggi si rivela uno degli ingredienti più completi e performanti per la skincare.

Primavera: il momento ideale per la rigenerazione cutanea.

In questa stagione, la pelle tende a liberarsi dalle cellule morte accumulate durante l’inverno e ha bisogno di un aiuto delicato ma efficace per tornare radiosa e uniforme.

“La bava di lumaca, grazie al suo contenuto naturale di acido glicolico, facilita un’esfoliazione dolce ma profonda, stimolando il turn-over cellulare senza irritare. Al tempo stesso, l’allantoina e le proteine idratano e leniscono, lasciando la pelle più compatta, liscia e visibilmente luminosa. Per questo è l’attivo ideale da integrare nella beauty routine primaverile: un siero, una crema viso o una maschera a base di bava di lumaca, applicati con costanza per alcune settimane, preparano la pelle a ricevere la luce e il calore estivi, migliorandone texture, tono e vitalità”. È quanto afferma Elena Verrazzani, beauty expert, farmacista e responsabile marketing e formazione di Dorabruschi, storica realtà della cosmetica italiana. Da sempre ispirata all’equilibrio tra natura, scienza e bellezza, Dorabruschi, ha fatto della bava di lumaca uno degli attivi centrali delle sue formulazioni, integrandola in trattamenti skincare altamente efficaci e puliti. I prodotti Dorabruschi si distinguono per le alte concentrazioni di bava di lumaca, un vero e proprio record sul mercato: 60% nel concentrato intensivo, 25% nella crema e 25% nel contorno occh

Un complesso naturale unico.

La bava di lumaca è un vero elisir multifunzione, composto da un cocktail naturale di attivi cosmetici:

· Allantoina: stimola la rigenerazione cellulare e favorisce la cicatrizzazione; · Acido glicolico: agisce come esfoliante delicato, migliorando la texture della pelle; · Collagene ed elastina: aumentano tonicità ed elasticità; · Vitamine A, C, E: hanno un’azione antiossidante e protettiva contro i radicali liberi; · Proteine e peptidi naturali: nutrono in profondità e rafforzano la barriera cutanea

Questa combinazione sinergica – prosegue il comunicato – la rende ideale per trattare una vasta gamma di inestetismi: segni dell’invecchiamento, macchie, cicatrici da acne, pori dilatati, pelle spenta o disidratata. Ma è soprattutto nei cambi di stagione, quando la pelle ha più bisogno di riequilibrarsi, che la bava di lumaca offre il meglio di sé.

Ecco quali sono secondo l’esperta i 5 motivi per usare la bava di lumaca in primavera:

– Rinnova e rigenera la pelle. Grazie all’acido glicolico e all’allantoina, favorisce il naturale ricambio cellulare e migliora l’uniformità della pelle. – Riduce segni e imperfezioni. Attenua rughe, cicatrici post-acne, macchie solari e pori dilatati, rendendo l’incarnato più levigato. – Idrata in profondità senza appesantire. La sua composizione bilanciata nutre e trattiene l’idratazione, perfetta per l’arrivo delle temperature più miti. – Illumina la pelle spenta. Restituisce freschezza e luminosità all’incarnato, dopo mesi di freddo e grigiore. – È naturale, sostenibile e ben tollerata. Ideale anche per le pelli sensibili, è un attivo completo ottenuto nel rispetto dell’ambiente e degli animali.