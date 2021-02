Bayer chiude il 2020 in rosso di 10,5 miliardi: colpa delle svalutazioni e del glisofato

AGI – Il colosso chimico-farmaceutico tedesco Bayer chiude in rosso di 10,5 miliardi di euro il 2020, contro un utile di 4,1 miliardi nel 2019. I ricavi restano stabili a 41,4 miliardi, grazie alla forte domanda di prodotti per la salute e per l’igiene, legata ai lockdown. Sui conti pesano gli effetti valutari negativi e i maxi-risarcimenti versati negli Usa per chiudere le vertenze legate all’erbicida di Monsanto Roundup.

Il titolo di Bayer al Dax perde il 4% e trascina giù il Dax a Francoforte, la piazza peggiore d’Europa. Lo scorso giugno il gruppo aveva accantonato 11 miliardi di dollari per risolvere un’ondata di cause legali negli Usa contro il suo diserbante Roundup.

