Bayer: nel 2020 ricavi stabili ma risultato negativo per 10,5 miliardi

MILANO (ITALPRESS) – Il gruppo tedesco Bayer chiude il 2020 con vendite pari 41,400 miliardi di euro, con un impatto negativo legato ai cambi pari a 1,94 miliardi. Ebitda a 11,461 miliardi (-0,1%). L’utile per azione è stato negativo per 10,68 euro rispetto ai +4,17 euro del 2019, a causa di una perdita netta di 10,5 miliardi di euro dovuta al contenzioso sul glifosato e alle svalutazioni. L’indebitamento finanziario netto migliora dell’11,8 per cento a 30,041 miliardi di euro. Il cda propone un dividendo di 2 euro per azione. Analizzando nel dettaglio i risultati per le diverse divisioni, nel settore agricolo (Crop Science),

