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Bayern-Atalanta: Sportiello para rigore a Kane, ma è da ripetere. Cos’è successo in Champions
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Bayern-Atalanta: Sportiello para rigore a Kane, ma è da ripetere. Cos’è successo in Champions

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(Adnkronos) – Primo tempo movimentato all’Allianz Arena di Monaco, durante gli ottavi di ritorno di Champions League tra Bayern e Atalanta. A metà del primo tempo, un tocco di mano in area di Giorgio Scalvini non viene inizialmente sanzionato dall’arbitro Bastien. Il Var richiama però il direttore di gara al monitor e, dopo revisione, si decide per il calcio di rigore in favore dei bavaresi tra le proteste nerazzurre. 

Sul dischetto si presenta Harry Kane, ma il suo tentativo viene neutralizzato dalla grande parata di Marco Sportiello. L’esultanza del portiere e della Dea dura pochissimo: il Var interviene ancora, facendo notare come il portiere non avesse entrambi i piedi sulla linea al momento della battuta. 

Il rigore viene quindi fatto ripetere. E stavolta Kane non sbaglia, spiazza Sportiello e porta in vantaggio il Bayern Monaco. Un episodio chiave, che complica ancor di più la situazione dell’Atalanta dopo il ko per 6-1 all’andata. 

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