Bayern Monaco, Hoeness: “Ci sono in ballo vite, meglio essere cauti”

Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kicker in merito alla ripresa della Bundesliga: in Germania infatti la ripresa del campionato pare scontata, ma in Baviera si cela cautela. Le parole del dirigente.

Bayern Monaco, Hoeness: “Ci sono tante vite in ballo”

Le polemiche sono discutibili. Vista la situazione economica di alcuni club, è un passaggio vitale: la Lega sta lavorando bene, come dimostra il negoziato con Sky che ha portato la liquidità necessaria ai club. Non è ammissibile che si perda anche una sola vita per una settimana o due di divertimento: nessuno potrebbe farsi carico di una simile responsabilità. Serve rispetto per tutte le vite in ballo, dunque bisogna essere cauti e attenti sul modo in cui si procederà.

