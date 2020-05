Bayern Monaco risponde al Dortmund, Eintrahct travolto 5-2

Il Dortmund chiama, il Bayern Monaco risponde. Alla vittoria in trasferta dei più immediati inseguitori in classifica, i baveresi replicano con un largo successo nel vuoto dell’Allianz Arena, piegando per 5-2 l’Eintracht Francoforte nell’ultimo match del sabato della 27esima giornata di Bundesliga. Un pokerissimo che riporta a + 4 il vantaggio della capolista sul Borussia Dortmund e che serve, qualora ce ne fosse bisogno, a ribadire la forza dei campioni di Germania, tornati alla grande dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. La squadra guidata in panchina da Flick rompe gli indugi al 17′ con Goretzka, mentre al 41′ è Muller a mandare i suoi all’intervallo sul 2-0.

