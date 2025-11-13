giovedì, 13 Novembre , 25

Musetti: “Non giocherò la Coppa Davis, decisione presa con Volandri”

(Adnkronos) - “Vista la mia condizione fisica e...

Italia contestata in Moldavia, Gattuso: “È una vergogna, non lo accetto”

(Adnkronos) - Gennaro Gattuso 'contro' i tifosi italiani...

Ambrogino d’Oro, tra i premiati Mentana e Jo Squillo

(Adnkronos) - I giornalisti Enrico Mentana e Fabio...

Italia ai playoff dei Mondiali 2026, la guida: date, format e possibili avversarie

(Adnkronos) - L'Italia 'ritrova' i playoff. La Nazionale...
bbc-si-scusa-con-trump,-ma-respinge-le-richieste-di-risarcimento-da-un-miliardo-di-dollari
Bbc si scusa con Trump, ma respinge le richieste di risarcimento da un miliardo di dollari

Bbc si scusa con Trump, ma respinge le richieste di risarcimento da un miliardo di dollari

DALL'ITALIA E DAL MONDOBbc si scusa con Trump, ma respinge le richieste di risarcimento da un miliardo di dollari
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Bbc si è scusata con il presidente statunitense Donald Trump per il montaggio fuorviante del suo discorso prima dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, ma ha respinto le richieste di risarcimento avanzate dal presidente. L’emittente ha inoltre annunciato che il documentario non sarà più trasmesso sulle sue piattaforme. 

Secondo un portavoce della Bbc, “accettiamo che il montaggio abbia erroneamente dato l’impressione che il presidente Trump avesse fatto un appello diretto all’azione violenta, ma non riteniamo che ci siano le basi per una causa per diffamazione”. Il montaggio incriminato aveva unito due estratti del discorso distanti oltre 50 minuti l’uno dall’altro.  

L’episodio ha portato alle dimissioni del direttore generale Tim Davie e del capo della redazione Deborah Turness. Gli avvocati di Trump avevano minacciato una causa da un miliardo di dollari se la Bbc non avesse ritrattato, chiesto scusa e risarcito il presidente. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.