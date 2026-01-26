bcc-banca-iccrea-colloca-social-bond-da-500-mln-di-euro

BCC Banca Iccrea ha completato l’emissione di un bond social senior preferred del valore di 500 milioni di euro, con una scadenza di cinque anni. L’operazione ha suscitato un forte interesse, ricevendo ordini per circa 1,5 miliardi, ossia tre volte l’importo offerto, da più di 100 investitori istituzionali a livello globale.

La forte e varia richiesta ha permesso di stabilire il livello finale dello spread a mid swap+68 bps, con una riduzione di 27 bps rispetto alle condizioni iniziali di lancio. Questo rappresenta il più basso credit spread mai ottenuto dal gruppo. La cedola annuale è stata quindi fissata al 3,25%.

Inoltre, il valore finale dello spread risulta inferiore di oltre 330 bps rispetto a quello delle obbligazioni senior emesse dal gruppo solo tre anni fa, a testimonianza del grande apprezzamento dell’emittente da parte della comunità finanziaria sia a livello locale che internazionale.

Giovanni Lombardi Stronati