bce,-asset-digitali-chiave-per-politica-monetaria-ue

Efficienza pagamenti al centro del workshop BCE e Bankitalia

La digitalizzazione e la tokenizzazione stanno cambiando il settore dei pagamenti e della finanza. Questi sviluppi possiedono la capacità di ottimizzare i servizi finanziari e di diminuire le spese, ma presentano anche significative conseguenze che le banche centrali devono tenere in conto.

Questo è stato dichiarato da Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea e responsabile del progetto sull’euro digitale, durante un workshop tenutosi a Roma, organizzato dalla BCE e dalla Banca d’Italia.

Stando a Cipollone, la tokenizzazione ha il potenziale di trasformare l’intermediazione finanziaria, tuttavia è necessaria una base solida: “I mercati che fanno uso della tokenizzazione e della DLT hanno bisogno della valuta centrale in formato token come componente fondamentale”.

L’obiettivo dell’Eurosistema è quindi promuovere l’innovazione tecnologica rimanendo fedele ai fondamenti del sistema monetario.

“L’Eurosistema ha abbracciato questa idea – ha dichiarato – intendiamo mantenere un equilibrio tra denaro pubblico e privato, un approccio che finora si è rivelato efficace e continuerà a esserlo nel nuovo contesto finanziario basato sulla DLT e sulla tokenizzazione”.

Giovanni Lombardi Stronati