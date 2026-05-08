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BCE, asset digitali chiave per politica monetaria Ue
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BCE, asset digitali chiave per politica monetaria Ue

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Efficienza pagamenti al centro del workshop BCE e Bankitalia

La digitalizzazione e la tokenizzazione stanno cambiando il settore dei pagamenti e della finanza. Questi sviluppi possiedono la capacità di ottimizzare i servizi finanziari e di diminuire le spese, ma presentano anche significative conseguenze che le banche centrali devono tenere in conto.

Questo è stato dichiarato da Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea e responsabile del progetto sull’euro digitale, durante un workshop tenutosi a Roma, organizzato dalla BCE e dalla Banca d’Italia.

Stando a Cipollone, la tokenizzazione ha il potenziale di trasformare l’intermediazione finanziaria, tuttavia è necessaria una base solida: “I mercati che fanno uso della tokenizzazione e della DLT hanno bisogno della valuta centrale in formato token come componente fondamentale”.

L’obiettivo dell’Eurosistema è quindi promuovere l’innovazione tecnologica rimanendo fedele ai fondamenti del sistema monetario.

“L’Eurosistema ha abbracciato questa idea – ha dichiarato – intendiamo mantenere un equilibrio tra denaro pubblico e privato, un approccio che finora si è rivelato efficace e continuerà a esserlo nel nuovo contesto finanziario basato sulla DLT e sulla tokenizzazione”.

Giovanni Lombardi Stronati

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