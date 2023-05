Bce: “Aumento rilevante delle attese di inflazione dei consumatori”

“Per favorire incontro domanda e offerta dei molti immobili sfitti” Roma, 11 mag. (askanews) – “A Bologna intendiamo mettere in campo con l’università un’agenzia sociale per l’affitto per favorire l’incontro tra domanda e offerta dei molti immobili non utilizzati e garantire anche le piccole proprietà”. Così il sindaco...