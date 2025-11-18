bce,-banche-europee-solide,-cet1-aggregato-al-16,1%-nel-ii-trimestre

Roma, 18 nov. (askanews) – Complessivamente le banche in Europa mantengono livelli patrimoniali solidi e sulle liquidità con elevati livelli di patrimonializzazione. Secondo l’ultimo resoconto della vigilanza bancaria della Bce, con il processo di revisione e valutazione per il 2025 (Srep) il livello medio di solidità patrimoniale Cet1 si è attestato al 16,1% nel secondo trimestre, il tasso la patrimonializzazione totale al 20,2%.

I livelli di liquidità restano ben superiori ai requisiti minimi (100%) con un valore aggregato al 158%, mentre il livello medio di ritorno sul capitale dal 9,5% nel quarto trimestre del 2024 è salito al 10,1% nel secondo trimestre del 2025.

In questo quadro per il 2026 la Bce ha fissato un requisito Cet1 stabile all’11,2% e l’indicazione di Pillar2 all’1,2%. Secondo la vigilanza bancaria le priorità per il periodo 2026-2028 riguardano la resilienza delle banche ai rischi geopolitici alle incertezze macro finanziarie, così come la loro resilienza operativa e le capacità sull’information technology.