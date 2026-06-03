bce,-cipollone:-entro-fine-anno-sceglieremo-tema-di-nuova-serie-banconote

Roma, 3 giu. (askanews) – La nuova serie di banconore in euro si baserà sui temi “Cultura europea” oppure “Fiumi e uccelli” e alla Banca centrale europea “contiamo di prendere la decisione finale sul tema entro la fine di quest’anno”. Lo ha affermato Piero Cipollone, componente del Comitato esecutivo della Bce, nella sua audizione alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.

“Ci stiamo preparando a emettere i primi tagli della nuova serie di banconote all’inizio degli anni 2030. Le nuove banconote – ha detto – presenteranno caratteristiche di sicurezza avanzate e saranno fabbricate ricorrendo a materiali e metodi di produzione più sostenibili”. (fonte immagine: ECB 2026).