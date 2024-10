Bce, Elderson conferma orientamento a possibile nuovo taglio tassi

Se attese inflazione confermate ridurremo gradualmente restrizione

Roma, 8 ott. (askanews) – Al consiglio direttivo della Bce della prossima settimana “se continueranno ad essere confermate le nostre previsioni sul fatto che l’inflazione convergerà verso il nostro obiettivo del 2% nella seconda metà del 2025, continueremo a ridurre gradualmente la nostra linea restrittiva”. Lo ha affermato Frank Elderson, componente del comitato esecutivo della Bce in una intervista al quotidiano sloveno Delo.

Il direttorio Bce si svolgerà mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre in trasferta in Slovenia. “Andremo in Slovenia con una mente aperta. Prima delle discussioni esamineremo tutti i dati e le analisi. Una serie di indicatori recenti – ha osservato – suggerisce che i rischi a ribasso per la crescita economica si stanno già materializzando, quindi dovremmo valutare attentamente se questo abbia implicazioni per le prospettive di inflazione”.

“Al tempo stesso dobbiamo mantenere flessibilità riguardo al ritmo degli aggiustamenti” sui tassi di interesse. “Questo dipende dai dati che perverranno, dalla situazione economica e dall’inflazione. Ovviamente – ha concluso Elderson – gli ultimi dati saranno presi in considerazione in merito a qualsiasi decisione assumeremo in Slovenia”.