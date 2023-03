BCE: Il settore bancario UE è resiliente, patrimonio e liquidità solidi

“La regolamentazione è migliorata, l’unione bancaria va completata”

“Il settore bancario dell’Eurozona è resiliente con solide posizioni di capitale e liquidità. Abbiamo applicato tutte le riforme normative concordate a livello internazionale dopo la Crisi finanziaria globale”. Lo ha annunciato oggi – secondo fonti UE, la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, davanti ai leader dei Ventisette, durante l’Eurosummit a Bruxelles.

“I recenti sviluppi ci ricordano l’importanza di migliorare continuamente questi standard normativi. Ora dobbiamo progredire nel completamento dell’Unione bancaria. Dobbiamo anche fare di più per creare un mercato dei capitali veramente europeo”.

“In termini di stabilità dei prezzi – Lagarde è fiduciosa e ha concluso – siamo determinati a riportare l’inflazione al 2%. Fisseremo i tassi di interesse futuri in base ai dati in arrivo. In questo senso, gli strumenti a disposizione della BCE sono ben attrezzati per fornire liquidità al sistema finanziario dell’Eurozona, se necessario”.

Giovanni Lombardi Stronati

