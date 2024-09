Bce, inflazione attesa da consumatori eurozona si smorza al 2,7%

Mentre le aspettative sull’economia si fanno lievemente meno negative

Roma, 27 set. (askanews) – Le aspettative di inflazione dei consumatori nell’area euro si sono attenuate nell’ultimo mese. Lo riporta la Banca Centrale Europea sulla base della sua rilevazione libera secondo cui l’inflazione percepita sugli ultimi 12 mesi si è smorzata al 3,9%, a fronte del 4,1% registrato a luglio. L’istituzione di Francoforte e sottolinea che rispetto al picco dell’8,4%, registrato un anno fa vivo nel settembre del 2023, l’inflazione percepita sugli ultimi 12 mesi e quindi calata di 4,5 punti percentuali.

Nel frattempo le aspettative mediane di inflazione dei consumatori per i prossimi 12 mesi segnano 2,7%, a fronte del precedente 2,8%. Si sono attenuate in misura analoga anche le aspettative di inflazione sui prossimi tre anni, al 2,3%.

Sempre secondo la rilevazione della Bce le aspettative sulla crescita dei redditi nominali sono leggermente migliorate, mentre quelle sulla crescita delle spese sono rimaste invariate.

Infine, a dispetto dei peggioramenti di varie indagini congiunturali, per i consumatori le attese sulla crescita economica sui prossimi 12 mesi sono diventate mentre meno negative, mentre quelle Sulla disoccupazione sono diminuite; in lieve rialzo le attese sui prezzi delle case.