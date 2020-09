Bce: la ripresa economica è incerta, pronti ad adeguare gli strumenti

AGI – La pandemia non è finita, il suo impatto sull’economia europea continuerà a sentirsi a lungo, almeno fino alla fine del 2020, e la ripresa rimane “incerta, incompleta e disomogenea”.

Per questo la Bce continuerà a effettuare acquisti di asset netti nell’ambito del programma di acquisto legato all’emergenza pandemica fino alla fine di giugno del 2021, ma e’ pronta ad adeguare i suoi strumenti fino a quando la crisi del coronavirus non sarà terminata. Questo il messaggio che Christine Lagarde consegna al Parlamento europeo nelle ore in cui i contagi da Covid-19 continuano a crescere in diversi Paesi Ue con il rischio di nuovi lockdown,

