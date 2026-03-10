martedì, 10 Marzo , 26

Bce, Lagarde: faremo tutto il necessario per controllare l’inflazione
Bce, Lagarde: faremo tutto il necessario per controllare l’inflazione

Roma, 10 mar. (askanews) – Alla Banca centrale europea “faremo tutto quello che è necessario affinché l’inflazione sia sotto controllo e affinché i francesi e gli europei non subiscano aumenti dell’inflazione come quelli visti nel 2022”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde intervistata dalla radio France Inter e da altri media francesi sulla fiammata dei prezzi dell’energia innescata dal conflitto in Iran.

Lagarde non si è sbilanciata sull’ipotesi di rialzi dei tassi o sulla loro eventuale tempistica. Perché “oggi c’è una tale incertezza che sarei incapace di dirvi con precisione quello che decideremo – ha spiegato -. Ci sta un direttorio la settimana prossima e vi dico come cercheremo di gestire la situazione. Quello che faremo è non precipitarci su una decisione, perché c’è troppa incertezza e volatilità. Piuttosto, cercheremo di analizzare tutti gli elementi, tutti i fatti verificati. È imperativo verificare le fonti, l’autenticità dei fatti che si esaminano”.

E poi “facciamo gli scenari, se il conflitto dura due mesi, se dura un anno. Se il prezzo del petrolio risale a 130 dollari, se il prezzo del gas vola come nel 2022. Si fanno delle ipotesi e si fanno degli scenari. E’ questo il lavoro che faremo e che facciamo già e che continueremo a fare fin quando durerà questa incertezza e questa volatilità” Ma “credetemi – ha ripetuto Lagarde – prenderemo le misure necessarie per mantenere l’inflazione sotto controllo”.

