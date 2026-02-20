Bce, Lagarde smentisce le voci sulle dimissioni: “Resterò fino a fine mandato”

venerdì, 20 Febbraio , 26

(Adnkronos) – La presidente della Bce Christine Lagarde resterà alla guida dell’Eurotower fino al termine del suo mandato. A dirlo è la stessa Lagarde in un’intervista al Wall Street journal, smentendo le voci di dimissioni anticipate.  

“Quando ripenso a tutti questi anni, penso che abbiamo realizzato molto, che io abbia realizzato molto”, afferma. “Dobbiamo consolidare e assicurarci che tutto questo sia davvero solido e affidabile. Quindi la mia ipotesi di base è che ci vorrà fino alla fine del mio mandato”, aggiunge. 

Secondo quanto spiegava un articolo del Financial Times uscito nei giorni scorsi, Christine Lagarde avrebbe pensato di lasciare la presidenza della Banca Centrale Europea prima della fine del suo mandato che dura 8 anni e che scadrà nel 2027. Con questa scelta, Lagarde darebbe la possibilità al presidente francese Macron e al cancelliere tedesco Merz di scegliere un successore prima delle elezioni presidenziali francesi. 

La Bce ha però subito smentito i rumours di dimissioni anticipate. “La presidente Lagarde è totalmente concentrata sulla sua missione e non ha preso alcuna decisione in merito alla fine del suo mandato”, affermava la Banca centrale. Oggi, quindi, la conferma della diretta interessata. 

 

