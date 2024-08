bce,-panetta:ragionevole-aspettarsi-fase-allentamento-condizioni-monetarie

Governatore da Meeting non si sbilancia su riunione settembre

Roma, 21 ago. (askanews) – Il Governatore dell Banca d’Italia Fabio Panetta, pur non sbilanciandosi sull’esito della riunione di settembre del Consiglio Bce sui tassi dell’Eurozona pensa che sia “ragionevole aspettarsi che si vada di qui in avanti verso una fase di allentamento delle condizioni monetarie”.

Interpellato da alcuni giovani partecipanti al Meeting di Rimini dopo il suo discorso tenuto in quella sede, Panetta ha risposto così: “Su quello che farà il Consiglio della Bce a settembre ovviamente la mia idea ce l’ho ma non mi metto a discutere un argomento che andrà dibattuto in quel consesso istituzionalmente preposto a decidere le misure di politica monetaria. Io credo che sia ragionevole aspettarsi che si vada di qui in avanti verso una fase di allentamento delle condizioni monetarie perchè l’inflazione sta scendendo, l’economia mondiale sta rallentando, sicuramente la Cina ha una crescita meno vivace degli anni scorsi, l’economia americana come abbiamo visto questa estate mostra qualche scossone. C’è stata qualche esagerazione nella reazione dei mercati ma sicuramente l’economia degli Stati Uniti sta rallentando e anche l’economia europea sta attraversando una fase di bassa crescita o addirittura di stagnazione. Ovviamente quando la crescita è più bassa – ha concluso il governatore di Bankitalia – le pressioni inflazionistiche sono minori e quindi la politica monetaria ha motivo per essere meno restrittiva”.