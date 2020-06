La Banca centrale europea nel Bollettino economico lancia l’allarme: “Rischio impatto pandemia più forte e duraturo del previsto”. Per crisi coronavirus stima Pil mondiale 2020 -4%, in 2021 +6%. Gentiloni: “Seconda ondata in Europa sarebbe lo scenario peggiore”

