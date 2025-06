bce-taglia-al-2-per-cento-le-stime-di-inflazione-del-2025

Lagarde: revisioni al ribasso grazie a prezzi energia e euro più forte

Milano, 5 giu. (askanews) – a Bce ha rivisto al ribasso le previsioni di inflazione per l’area euro, ora si attende che si collochi al 2% nel 2025, all’1,6% nel 2026 e al 2% nel 2027. . Tre mesi fa i tecnici dell’istituzione pronosticavano un caro vita medio al 2,3% nel 2025, all’1,9% nel 2026 e al 2,0% nel 2027.”L’inflazione si attesta attualmente intorno al nostro obiettivo di medio termine del due percento – ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo – Nella base di partenza delle nuove proiezioni degli esperti dell’Eurosistema, l’inflazione complessiva è prevista in media al due percento nel 2025, all’1,6 percento nel 2026 e al due percento nel 2027. Le revisioni al ribasso dello 0,3 percento rispetto alle proiezioni di marzo, sia per il 2025 che per il 2026, riflettono principalmente ipotesi più favorevoli sui prezzi dell’energia e un euro più forte”.