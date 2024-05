“Be Human”, due giorni di meeting internazionale sulla fraternità

Padre Occhetta: voglio ripensare il mondo

Milano, 9 mag. (askanews) – “Ripensare il mondo nel segno della fraternità”. Così Padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli Tutti – ha presentato la II edizione del Meeting Internazionale della Fraternità dal titolo “BE Human”. L’iniziativa – promossa dalla Fondazione Fratelli tutti – rappresenta la seconda tappa di un processo spirituale e culturale per riscoprire il valore della fraternità umana universale e promuoverlo come paradigma culturale.Il punto centrale è quello di rimettere al centro la fraternità al centro dello spazio pubblico e il significato di “essere umano” oggi. Agli incontri parteciperanno una trentina di Premi Nobel per la Pace, scienziati, economisti, sindaci, medici, manager, lavoratori, campioni dello sport e semplici cittadini provenienti da tutto il mondo, per cercare insieme alternative alle guerre e alle povertà.Da qui i 12 tavoli che hanno due caratteristiche: approfondiscono un tema ma anche diversificano gli ospiti internazionali.