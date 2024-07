“beach-for-babies”,-dal-27-luglio-al-4-agosto-evento-benefico-per-bimbi

A Verbania una settimana di sport, solidarietà, aggregazione e sano divertimento

Roma, 24 lug. (askanews) – Lo sport non è solo una questione di competizione e vittorie, ma è anche un potente strumento educativo che può instillare principi fondamentali come il rispetto, la disciplina, la collaborazione e l’integrità. Educare i più giovani all’etica sportiva significa prepararli a diventare adulti responsabili e consapevoli, capaci di affrontare le sfide della vita con correttezza e rispetto per gli altri. A promuovere questi valori alle nuove generazioni sarà il campione Luigi Mastrangelo, scelto come testimonial dell’edizione 2024 di “Beach for babies”, storico evento benefico rivolto ai bambini che si terrà a Verbania da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto.

Anche quest’anno sport, beneficenza, musica e buon cibo saranno i grandi protagonisti dell’evento che ormai da anni è uno degli appuntamenti più importanti dell’estate verbanese e che vedrà protagonista l’ex pallavolista a seguire il Mini Camp gratuito per i bambini sabato 27 luglio, per poi fermarsi tutto il weekend per la battuta d’inizio del torneo. Mastrangelo oggi è impegnato con Sport e Salute nel team Legend, la squadra composta dai grandi ex atleti per la promozione dei valori dello sport, attività che testimonia la sua grande sensibilità e attenzione verso le nuove generazioni, che attesta ancora una volta scegliendo di essere ambassador per “Beach for babies”.

Dal 2014 ad oggi il progetto “Beach for babies”, nato con lo scopo di creare aggregazione e socializzazione, di diffondere sani valori legati allo sport e di raccogliere fondi per attività benefica a favore dei bambini, ha creato nel tempo una vera e propria rete solidale che si è sviluppata fino a raggiungere traguardi davvero importanti. Tutto ruota attorno ad un torneo di beach volley che si disputa in un’arena montata in pieno centro storico, sotto la Basilica di San Vittore a Verbania. Fischio d’inizio sabato 27 luglio per terminare sabato 3 agosto, con grande festa finale domenica 4 agosto.

Il 18 luglio inaugurato il parco giochi inclusivo, progetto 2023.

Obiettivo benefico dell’edizione 2023, concordato e gestito con il supporto ed il contributo della Fondazione Comunitaria del VCO, il parco giochi inclusivo è il risultato dell’enorme successo dell’evento dell’anno passato: la realizzazione, programmata per l’inizio dell’estate in sinergia con l’amministrazione del Comune di Verbania, che si è occupata della realizzazione della via d’accesso eliminando ogni tipo di barriera architettonica. Il parco giochi inclusivo per i bambini è studiato per permettere ai bambini di giocare e divertirsi insieme, senza barriere e senza divisioni: un parco di facile accessibilità, libero da barriere architettoniche e in grado di accogliere tutti, ognuno con le proprie abilità e disabilità, dove vengano incentivati i più piccoli e le loro famiglie a costruire nuove relazioni promuovendo l’inclusione sociale nel modo più bello, ossia quello del gioco all’aria aperta.

Alla base dell’idea c’è una progettazione attenta alle diverse esigenze dei bambini e delle loro famiglie, tenendo in considerazione i diversi livelli di autonomia, di abilità e disabilità, affinché lo spazio sia ideato per supportare il passatempo in base alle specificità di ciascuno. Per la costruzione è stata scelta l’esperienza centenaria, unita all’impiego di nuove tecnologie, utilizzate sempre in un’ottica di rispetto ambientale, di Legnolandia.

I progetti 2024.

L’obiettivo di B4B 2024 sarà il finanziamento di “CAMP EDU”, un campus estivo con connotazione educativa dedicato a bambini con disturbo dello spettro autistico e alla donazione di un automezzo alla Croce verde dedicato principalmente al trasporto dei bambini e ragazzi con difficoltà e disabilità ed in particolare a chi parteciperà al “Camp edu”.

“Camp edu” è un campus estivo organizzato presso la Fondazione Sacra Famiglia di Verbania dedicato ragazzi e ragazze affetti da autismo, pensato per offrire ai bambini un’opportunità ricreativa e dì socialità e alle famiglie un servizio dì alleggerimento. Obiettivi principali sono quelli di incrementare le abilità funzionali alla vita quotidiana, far vivere ai ragazzi esperienze di gruppo facendoli divertire e a renderli più autonomi. Il progetto sviluppato con il coordinamento della Fondazione Comunitaria del VCO ha una programmazione triennale (2024-2026) per permettere una prospettiva stabile per le famiglie ed una progettazione educativa per gli operatori. Fondazione Comunitaria VCO in collaborazione con Angsa, Consorzi dei Servizi Sociali e Club di servizio, impegnata a raccogliere i fondi per il finanziamento necessario per il triennio (circa 100mila euro) potrà quindi contare per un’intera annualità su B4B.

Inoltre è previsto, sempre in sinergia con la Fondazione Comunitaria del VCO, l’acquisto di un automezzo per la Croce Verde con principale finalità il traposto dei bambini con difficoltà e disabilità ed il trasporto esclusivo dei bambini al Camp edu estivo.

Il costo del progetto B4B 2024 (Camp edu + automezzo per trasporto Croce verde) sarà circa 80.000,00€.

Nel caso il risultato della edizione 2024 lo permetta prevista anche una proposta con la Croce Rossa Italiana, storico partner con la delegazione di Verbania, che sta sviluppando il progetto “Odontoiatria dei Legami”, un servizio operativo che offre servizi odontoiatrici di base e promuove la prevenzione per le fasce più fragili, in contrasto alla povertà sanitaria e di cura.

Il torneo.

La formula sarà ancora una volta quella classica: ci saranno un Torneo maschile e uno femminile 2 contro 2: Main Draw a 32 coppie ciascuno, con possibilità di eventuali qualifiche. Le sfide si susseguiranno durante tutta la settimana dell’evento: tabellone maschile e femminile a giorni alterni sino ad arrivare alle finali nell’ultimo week-end. Parallelamente avrà luogo il tabellone B4B Young (nati tra il 2011 e il 2008 compresi), sempre maschile e femminile, dedicato ai giovani beachers che si svolgerà al pomeriggio prima delle partite del tabellone principale. Per partecipare al torneo Beach for Babies è necessario essere tesserati Asi nazionale. Il tesseramento potrà essere effettuato grazie alla partnership ormai consolidata con A.S.D. Underbeach: è necessario inviare la richiesta di tesseramento almeno 5 gg prima dell’evento.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.beachforbabies.com, sezione “tesseramento”.