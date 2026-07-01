beachwear,-un-mercato-solido-tra-boutique-e-nuove-tendenze

Prima ricerca di settore: il mercato vale oltre 830 mln

Milano, 1 lug. (askanews). A Milano la moda mare corre sui binari del tram, in particolare quelli dell’iconico tram 1503. E’ stato proprio a bordo di questo mezzo, che ha percorso il centro della città, che si è parlato della XIX edizione di Maredamare, la fiera internazionale dedicata a beachwear, resortwear, ed accessori, organizzata dalla società Underbeach.Le parole di Carlotta Burroni, Direttrice Finanziaria di Underbeach: “I brand che espongono da noi sono di fascia medio alta e ospitiamo 300-400 brand, molti provenienti anche dall’estero, con una percentuale di circa il 30% da diversi paesi stranieri. La stessa cosa vale per il nostro visitatorato che prevede la partecipazione di buyer principalmente italiani, ma anche provenienti da molti paesi esteri europei e extraeuropei.”È stata inoltre presentata la prima ricerca dedicata al settore, realizzata dalla società Sita Ricerca per Underbeach ed AIMI-Associazione Italiana Mare Intimo. Il mercato italiano del beachwear vale oltre 830 milioni di euro, con 665 milioni dati dal consumo interno. Ci sono poi gli acquisti dei turisti stranieri che pesano per il 25-30% del mercato, per un valore che arriva a 200 milioni. A trainare le vendite sono soprattutto i negozi fisici, che nel beachwear mantengono un ruolo più centrale rispetto all’e-commerce, che si ferma sotto il 15% delle vendite complessive.Un settore solido quello del beachwear, che guarda già alle tendenze del 2027.L’intervista a Nello Marelli, trend forecaster per Underbeach: “Sicuramente abbiamo bisogno di un ristoro, di un ritorno alla calma che ci dà la natura: per questo abbiamo scelto il tema rural piuttosto che questo desiderio di escapismo dal caos, la voglia di essere anche dei lusi, la capacità di sovrapporre gli elementi con dei lulu e infine questo desiderio di comunque stare a contatto con l’acqua ma in città, quindi la piscina, la spiaggia in città che è actual.”