Beatrice Arnera: “Minacce e insulti” dopo la fine della storia con Pisani

Di Redazione-web

(Adnkronos) – A poche ore dall’inizio del nuovo anno, Beatrice Arnera denuncia i “messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio” che riceve da quando la separazione dal suo ex compagno Andra Pisani e la nuova relazione con Raoul Bova sono diventate pubbliche. Lo fa con una serie di Storie su Instagram.  

Prima mostra alcuni dei messaggi che le arrivano in privato, pieni di insulti e auguri di morte, poi scrive: “Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio. Nel 2026”. “Sono mesi che vivo questa condizione. Mesi. Precisamente – spiega – dall’uscita della pirotecnica puntata del Basement in cui Gazzoli si improvvisa psicoterapeuta e il padre di mia figlia racconta una storia piena di inesattezze.”  

L’attrice, che nel 2024 ha avuto una figlia dal comico Andrea Pisani, aggiunge: “Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner. Nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o avere timore di subire ripercussioni se decide di lasciare il proprio partner. Insegnerò a mia figlia che se non sta più bene è libera di andarsene da qualsiasi situazione. Senza nemmeno dover dare troppe spiegazioni a mamma, a papà, ai social o all’Italia intera. Perché grazie a Dio non siamo sassi, siamo esseri umani e se non stiamo bene dove siamo, siamo liberi di andarcene. E dovrebbe essere un diritto, che non dovrebbe subire conseguenze violente, insulti, minacce di morte o gravi ripercussioni sul lavoro”. 

