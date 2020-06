Beautiful, anticipazioni dal 13 al 19 giugno 2020: Hope vuole lasciare Liam

Le anticipazioni di Beautiful dal 13 al 19 giugno 2020 ci svelano che Brooke è sempre più convinta che l’anima gemella di sua figlia sia Liam e non Thomas. Per questo cerca in ogni modo di spronare Hope a lottare per salvare il suo matrimonio.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 13 al 19 giugno 2020: la decisione di Hope

Hope però sembra sempre più intenzionata a non tornare indietro nella sua decisione di lasciare il marito. Secondo la giovane questo è il solo modo per permettere a Kelly e Phoebe di avere un padre a tempo pieno. Anche Steffy tenta invano di convincerla a non separarsi da Liam, ma Hope appare irremovibile.

Douglas è molto spaventato dopo la morte della madre Caroline e Hope, per cercare di consolarlo, gli assicura che lei e suo padre si sposeranno molto presto. Ma quando Thomas la bacia la donna gli dice apertamente di non farsi troppe illusioni.

Nonostante la decisione ormai presa da Hope di lasciare Liam però, la donna è ancora profondamente innamorata del marito. Anche Liam non nasconde di amarla. La notizia della separazione tra Liam e Hope sconvolge Flo. La figlia di Shauna viene a saperlo mentre si trova con Wyatt.

Spoiler Beautiful: la confessione di Zoe

Zoe è costretta a confessare a Xander l’atto terribile commesso da suo padre con la complicità di Flo Fulton. Xander viene così a sapere che il ginecologo non ha esitato a fare uno scambio delle culle per poter ricevere da Steffy il denaro necessario a saldare i suoi aguzzini.

Quando l’Avant scopre che Beth è viva e che è in realtà la piccola Phoebe si mostra sconvolto ed insiste con la moglie perché convinca il dottor Reese a confessare tutto ai diretti interessati ed alla polizia. Il giovane sembra intuire che la vera causa della fine del matrimonio tra Hope e Liam è scatenata dal dolore di entrambi per la morte della piccola Beth e non sembra affatto disposto a prolungare ancora la loro sofferenza che in realtà non ha ragione di esistere.

Ci stiamo davvero avvicinando al momento in cui Hope e Liam scopriranno che la piccola Beth è viva? Per restare aggiornati sugli eventi della soap americana più seguita al mondo l’appuntamento è per la settimana prossima con nuove anticipazioni di Beautiful. Intanto qui potete rivedere le repliche in streaming di ogni puntata di Beautiful che va in onda dal lunedì al sabato alle 13,40 su Canale 5.

