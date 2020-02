Beautiful anticipazioni dal 2 all’8 marzo: Flo vuole raccontare la verità a Hope

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che andranno in onda da lunedì 2 a domenica 8 marzo su Canale 5 riportano una serie di scoppiettanti novità. Hope approfondirà la conoscenza di Flo e quest’ultima sarà sul punto di vuotare il sacco. Taylor tenterà di convincere Steffy a prendere in considerazione la proposta della giovane Logan.

Anticipazioni Beautiful, trame all’8 marzo

Steffy sarà divisa tra il lavoro e i suoi compiti di mamma. Durante una chiacchierata con il padre, gli confiderà che Hope sta cercando di farla tornare con Liam. Flo sarà tentata di raccontare tutta la verità alla giovane Logan, ma l’intromissione di Zoe la farà cambiare idea. Invece, di dire che la piccola Phoebe è in realtà Beth, la Fulton rivelerà a Hope di essere la madre della bambina adottata da Steffy. Liam, intanto, continuerà a riflettere sulla proposta della moglie di rimettersi con Steffy e di fare il padre a tempo pieno con le due bambine.

Hope parlerà con Liam della conversazione avuta con Florence. Lo Spencer troverà molto strano questo incontro, poiché ricorda che Steffy gli disse che la madre biologica di Phoebe non si sarebbe mai fatta vedere. Nel frattempo, al Bikini Bar, Flo incontrerà Wyatt e i telespettatori scopriranno che i due hanno un passato insieme. Lui la inviterà alla cena che ha organizzato con la fidanzata Sally.

Spoiler Beautiful fino all’8 marzo: Zoe preoccupata per il padre

Dalle anticipazioni di Beautiful in programma fino all’8 marzo, emergono nuove verità. Alla cena organizzata da Wyatt e Sally, Liam farà la conoscenza di Flo. La Fulton racconterà al marito di Hope che lei e Wyatt erano fidanzati ai tempi del liceo. In seguito, Liam parlerà del difficile parto di Hope, e quest’ultima sosterrà che se lei fosse stata più forte, la bambina non sarebbe morta.

Steffy informerà sua madre che Hope vuole che Liam torni da lei per crescere insieme le due bambine. Taylor farà capire alla figlia di essere d’accordo con la figlia di Brooke. Nel frattempo, durante la cena, Hope approfondirà la conoscenza di Florence, la quale racconterà tutto sulla nascita di Phoebe. Dopo aver trascorso una notte di passione con Xander, Zoe riceverà una notifica del suo smartphone. Quando vedrà il selfie di Wyatt e Flo scattata durante la cena con Liam e Hope, la modella inizierà a temere il peggio.

continua a leggere sul sito di riferimento