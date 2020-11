Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 novembre 2020: Ridge cade nelle grinfie di Shauna

Le anticipazioni di Beautiful dal 21 al 27 novembre 2020 ci svelano che assisteremo ad un fatto che lascerà sconcertato lo stesso Ridge. Dopo essersi ubriacato per cercare di superare la delusione provocata dal litigio con Brooke lo stilista finisce nelle grinfie di Shauna.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 21 al 27 novembre 2020

Completamente stordito dagli effetti dell’alcool Ridge non ricorda cosa sia avvenuto nella notte appena trascorsa, ma può immaginarlo quando si risveglia nel letto della stanza sopra il bar Bikini al fianco di Shauna, che gli serve addirittura la colazione a letto. La donna gli promette di non rivelare a nessuno di aver passato la notte insieme a lui, e Ridge si prepara per tornare a casa da Brooke.

Mentre Shauna è impegnata a mettere le grinfie su Ridge, sua figlia Flo cerca invano di chiarirsi con Wyatt, spiegandogli la sua posizione in tutta la vicenda dello scambio delle culle. I tentativi della ragazza però risultano vani, perché Wyatt non si fida più di lei.

Flo riceve anche una visita da Katie, che dopo averle detto in faccia cosa pensa di lei la invita a lasciare per sempre Los Angeles e sparire dalle loro vite. Subito dopo Katie si reca da Wyatt accompagnata da Bill, per convincerlo a non perdonare la Fulton ed a tenerla sempre lontana dalla sua vita. Katie subito dopo accusa un malore, che però la donna sembra non prendere troppo seriamente.

Brooke e Ridge si sono riconciliati dopo il litigio della sera prima e certamente la donna non è a conoscenza dei particolari di quella notte trascorsa da Ridge a letto con Shauna. La madre di Flo, anche se aveva promesso di non rivelare a nessuno quanto accaduto, non può fare a meno di confidarsi con la figlia, rivelandole anche alcuni particolari come il bacio che ha dato a Ridge quando questi era ancora incosciente.

Spoiler Beautiful: una nuova possibilità per Flo e Wyatt?

Sebbene Katie sia stata ben chiara con Flo Fulton e l’abbia invitata a lasciare quanto prima Los Angeles, per poi mettere in guardia Wyatt invitandolo a non perdonarla per ciò che ha fatto, sembra che un nuovo spiraglio possa ancora aprirsi per Flo ed il ragazzo. Potrebbe essere decisivo l’intervento della madre di lei, Shauna, che chiede a Quinn di fare in modo che i due ragazzi si rimettano insieme.

Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e per sapere se si aprirà questa eventualità dovremmo attendere ancora qualche giorno.

