Beautiful, anticipazioni dal 6 al 12 giugno 2020: fine del matrimonio tra Hope e Liam?

Le anticipazioni di Beautiful dal 6 al 12 giugno 2020 ci svelano che il matrimonio tra Liam e Hope sembra esser giunto al capolinea. La morte della piccola Beth ha segnato una profonda ferita in entrambi. In particolar modo la figlia di Brooke sembra ormai determinata a voler lasciare il marito per potersi dedicare al piccolo Douglas. Ma vediamo insieme cosa rivelano gli spoiler americani sulla crisi che sembra aver colpito la coppia.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 6 al 12 giugno 2020: Hope è intenzionata a lasciare Liam

Hope sembra ormai decisa a lasciare il marito Liam per occuparsi di Douglas e permettere al marito di occuparsi delle sue bambine al fianco di Steffy. La figlia di Brooke comunica alla madre la sua decisione, ma questa sembra non essere affatto d’accordo con lei. Liam intanto si mostra ancora chiaramente innamorato della moglie e le propone un piano alternativo.

Mentre Brooke cerca di far riflettere sua figlia però, Ridge si schiera a fianco del figlio Thomas, appoggiandolo nel suo tentativo di separare la coppia. Il marito di Brooke sembra condividere il punto di vista del figlio e pensare, proprio come lui, che quella separazione sia l’unico modo per Hope per ritrovare la serenità.

Liam, dopo aver riferito a Steffy la decisione di Hope, si congratula con Thomas per essere riuscito a rovinare il suo matrimonio. L’appoggio incondizionato di Ridge per Thomas potrebbe portare ad una profonda crisi anche nel suo matrimonio, poiché Brooke è di tutt’altro avviso e pensa che invece la felicità della figlia sia proprio accanto al marito Liam.

Spoiler Beautiful: la conversazione tra Hope e Steffy

La decisione ormai presa da Hope viene comunicata a Steffy durante una conversazione tra le due. La madre di Kelly, che ha da poco adottato anche la piccola Phoebe, viene così a sapere che la figlia di Brooke ha intenzione di lasciare libero il marito, permettendogli così di stare accanto alle due bambine ogni giorno.

Dopo la presunta morte di Beth Hope sembra aver trovato un po’ di pace solo prendendosi cura di Douglas. Probabilmente questo ha condotto la giovane donna a non privare Liam di quella stessa gioia, permettendogli di stare al fianco di Steffy, Kelly e Phoebe.

Ma le cose potrebbero cambiare in fretta. Quando la verità sullo scambio delle culle verrà a galla Hope e Liam avranno qualcuno di cui prendersi cura insieme: la loro piccola Beth, che in realtà non è affatto morta.

