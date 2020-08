Beautiful. anticipazioni dal 6 al 12 settembre 2020: Hope ha preso davvero la sua decisione?

Le anticipazioni di Beautiful dal 6 al 12 settembre 2020 ci svelano che Thomas e Hope finiscono per sorprendere tutti annunciando il loro matrimonio con pochissimo anticipo: i due infatti comunicano ai rispettivi parenti la loro decisione di sposarsi il giorno successivo. Sembra proprio che la figlia di Brooke abbia preso la sua decisione, e dopo i dubbi iniziali, sembra adesso pronta a pronunciare il suo sì al fianco di Thomas.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 6 al 12 settembre 2020

Mentre fervono i preparativi per il matrimonio di Hope e Thomas, Brooke e Liam cadono nello sconforto più totale. L’ex compagno della donna si sente il principale responsabile di quella folle decisione, mentre Brooke teme che la figlia vada incontro a nuove delusioni. D’altronde appare fin troppo evidente che Hope non ricambia affatto i sentimenti di Thomas, tanto che non esita a mantenere le distanze da lui.

Risultano inutili anche i tentativi fatti da Ridge e Steffy di tranquillizzare Brooke e Liam: la signora Logan conosce bene il carattere del figlio di Ridge e sa che con lui la sua adorata Hope non potrà mai trovare la felicità.

Intanto si svolge la cena a sorpresa per Flo Fulton e, proprio durante i festeggiamenti, Wyatt bacia la figlia di Shauna. Wyatt non sa ancora però quale ruolo ha avuto la donna in quello scambio di culle che ha causato tanto dolore a Liam ed a Hope e che con molta probabilità ha segnato anche la fine del loro matrimonio, dando a Thomas la possibilità di avere la giovane Logan al suo fianco.

Il momento del bacio tra Wyatt e Flo viene visto da Sally, che accusa una punta di gelosia ripensando ai bei momenti trascorsi con il giovane.

Spoiler Beautiful: i veri motivi della decisione di Hope

Hope è ben lontana dall’immagine di una donna che si prepara ad andare all’altare con l’uomo che ama ed il motivo è che in realtà non ama affatto Thomas.

A farle decidere di sposarlo è stato solo l’enorme affetto che prova per il piccolo Douglas, che dopo la morte della madre ha trovato in lei una nuova figura materna. Hope non esita ad ammettere che a farle prendere quella decisione c’è il desiderio di fare il bene di Douglas. Questo però non basta a tenere a freno la crisi che la assale davanti alla scarsa convinzione di legarsi ad un uomo per il quale non prova amore.

Le nostre anticipazioni di Beautiful, cari amici lettori, terminano qui per il momento. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler ci permetteranno di conoscere nuove news su quanto sta accadendo nella soap americana.

