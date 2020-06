Beautiful, oggi l’amata soap opera trasmessa da Mediaset compie 30 anni: in Italia va in onda dal 1990

Festa grande per i fan di Beautiful. Oggi, giovedì 4 giugno 2020, l’amata soap opera Usa trasmessa in tv dal 1987 e il cui titolo originale è The Bold and The Beautiful, festeggia ufficialmente i 30 anni di messa in onda in Italia. E ogni giorno, dal lunedì al sabato, sono in media circa 3 milioni di telespettatori a seguire con attenzione le vicende sentimentali della famiglia Forrester e non solo.

Beautiful, oggi l’amata soap opera trasmessa da Mediaset compie 30 anni: da Rai 2 a Canale 5, qui in Italia va in onda dal 4 giugno 1990

Oggi Beautiful compie 30 anni di attività sul piccolo schermo tricolore perché in Italia è approdata per la prima volta il 4 giugno 1990. Prima delle reti Mediaset fu la Rai a mandare in onda i primi episodi della soap opera, ideata per CBS da William e Philipp Bell.

Nel Belpaese, la prima puntata di “Bold and Beautiful” è stata trasmessa su Rai 2 proprio il 4 giugno di quell’anno. La soap è andata in onda dal lunedì al venerdì fino all’1 aprile 1994, dapprima il pomeriggio e successivamente anche in preserale e in prima serata.

Il passaggio alle allora riti Fininvest è poi avvenuto qualche mese dopo. Il “Biscione” acquisì i diritti di trasmissione e rese la soap un successo prima di Rete 4 e poi anche di Canale 5, dove ancora oggi va in onda con buoni ascolti tra le ore 13.40 e le 14.10.

Beautiful, la celebre soap opera a quota 8300 puntate: è la più vista negli Usa e dopo 32 anni ha spodestato anche Febbre d’amore

Negli USA Beautiful è giunta a quota 8300 puntate (il dato è aggiornato al mese di aprile 2020) mentre qui in Italia, la prossima settimana, più precisamente in data giovedì 11 giugno, si arriverà agli 8100 episodi trasmessi.

E quest’anno la celebre soap ha già festeggiato anche un altro traguardo: per la prima volta, dopo 32 anni, ha spodestato Febbre d’amore (per noi il titolo è Amarsi) risultando la più vista negli Stati Uniti.

Un record nel record, anche pari a 350 milioni di spettatori globali, 100 matrimoni ‘celebrati’ in 30 anni, 22 nascite di bambini, 22 personaggi passati a miglior vita, 4150 ore di girato, 374.000 pagine di copione, 1700 set allestiti e 100 paesi che finora ne hanno acquisiti i diritti di trasmissione per farne un vero e proprio caposaldo della programmazione.

continua a leggere sul sito di riferimento