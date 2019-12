Beautiful oggi non in onda su Canale 5, pausa natalizia 2019. Ecco quando torna nel 2020

Per quale motivo oggi Beautiful non va in onda su Canale 5? La soap a stelle e strisce tornerà regolarmente in onda nella fascia oraria post pranzo oppure no? Queste sono le domande che tormentano gli affezionati seguaci in quest’ultime ore. La soap statunitense attira quasi 3 milioni di spettatori, conquistando uno share del 19%. Numeri davvero soddisfacenti per Mediaset, allora per quale ragione è stata cancellata la sua messa in onda? Semplice, per natale 2019.

Beautiful si ferma per pausa natalizia

Dal 23 dicembre 2019, i fan di Beautiful che si sintonizzeranno su Canale 5 alle ore 13:40 per seguire le nuove puntate della soap troveranno una sorpresa. Al posto delle vicende della famiglia Forrester ci sarà Una Vita.

Quanto tempo durerà questo stop? Le anticipazioni ufficiali rivelano che la celebre soap a stelle e strisce tornerà regolarmente in onda da martedì 7 gennaio su Canale 5, alle 13:40. Questa lunga pausa natalizia non è una novità, infatti succede ormai da diversi anni.

Anticipazioni Beautiful: che fine ha fatto la figlia di Liam e Hope?

Beautiful si prende uno stop natalizio proprio nel momento in cui le trame si stavano facendo più intriganti. Mentre Hope e Liam sono distrutti per la morte della piccola Beth, Taylor scopre che Reese ha una neonata. Con loro due c’è anche Florence la quale si spaccia per la madre bambina ed esprime l’intenzione di darla in adozione.

Ebbene, nelle puntate di gennaio vedremo il dottor Buckingham proporre a Taylor e Steffy di adottare la neonata in cambio di un ingente somma di denaro. Madre e figlia accetteranno. Nelle prossime settimane si scoprirà che Flo è la figlia di Storm Logan, il fratello defunto di Brooke, Katie e Donna! Nonostante questa parentela, Flo nasconderà alla famiglia Logan che la sorella adottiva di Kelly è in realtà la figlia di Hope e Liam.

Hope quando scoprirà la verità sulla piccola Beth? Considerando il lungo divario tra le puntate americane e quelle italiane, i genitori di Beth resteranno all’oscuro per almeno 8 mesi. La verità verrà a galla grazie al piccolo Douglas, che metterà fine alla sofferenza di Hope.

continua a leggere sul sito di riferimento