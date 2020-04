Nella puntata di mercoledì 1 aprile 2020 di Beautiful il misterioso Cupido di Bill e Katie ha finalmente un nome: si tratta di Will, il loro bambino. Intanto Hope e Thomas guardano con Douglas alcune foto di Caroline. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento trasmesso su Canale5.

continua a leggere sul sito di riferimento