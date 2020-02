Nella puntata di lunedì 10 febbraio 2020 di Beautiful, Sally fa vedere a Hope alcuni suoi lavori per la Hope for the Future. Thorne parla con katie e chiede il divorzio. Flo dice tutta la verità a Zoe. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento odierno trasmesso su Canale 5.

