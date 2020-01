Nella puntata di oggi 12 gennaio 2020 di Beautiful, Thorne e Katie sono innamoratissimi l’uno dell’altra. Brooke cerca di spronare sua figlia ad andare avanti con la sua vita. La Logan, intanto, non riesce a non domandarsi come sia potuta morire Beth. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento odierno trasmesso su Canale 5.

continua a leggere sul sito di riferimento