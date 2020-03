Nella puntata di venerdì 13 marzo 2020 di Beautiful, Liam e Hope vengono a sapere che Steffy se ne va. La figlia di Taylor vuole andare in Europa con le sue figlie per un certo periodo di tempo. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento trasmesso su Canale 5.

continua a leggere sul sito di riferimento