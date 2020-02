Nella puntata di sabato 15 febbraio di Beautiful, Zoe e Xander vanno a trovare Steffy. I due ragazzi sono pronti a rivelare che Phoebe in realtà è la figlia di Hope, ma quando Zoe vede la neonata, non riesce a dire nulla. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento odierno trasmesso su Canale 5.

