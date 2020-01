Nella puntata di lunedì 20 gennaio 2020 di Beautiful, Taylor consegna a Reese l’acconto per adottare la piccola di Flo. Il dottore gira la somma di denaro ai ricattatori e riesce ad evitare il peggio a sua figlia Zoe. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento odierno trasmesso su Canale 5.

