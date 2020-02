Nella puntata di martedì 25 febbraio di Beautiful, Sally e Wyatt presto lavoreranno per Bill. Quest’ultimo ha promesso di ridare vita alla ‘Spectra Fashions’. Hope vuole che suo marito torni insieme a Steffy affinché possano costruire una famiglia. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamenti trasmesso su Canale 5.

continua a leggere sul sito di riferimento