Nella puntata di mercoledì 25 marzo 2020 di Beautiful, Brooke e Taylor discutono. La Logan dice alla sua acerrima rivale che non le permetterà di separare Liam e sua figlia. La psicologa, infatti, desidera che Liam torni con Steffy. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento trasmesso su Canale 5.

