Nella puntata di oggi 7 gennaio 2020 di Beautiful, Bill si impegna per comportarsi da buon padre. Intanto, Liam e Hope continuano ad essere distrutti per la morte inaspettata della loro bambina Beth. Ecco il Video Mediaset con la replica in streaming dell’appuntamento odierno della celebre soap opera spagnola.

continua a leggere sul sito di riferimento