Nella puntata di oggi 8 febbraio di Beautiful, Zoe rivela le sue scoperte sui documenti d’adozione di Phoebe a Xander. Steffy è grata a Liam per l’aiuto datole con Kelly e Phoebe. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento odierno trasmesso su Canale 5.

continua a leggere sul sito di riferimento