Nuovo appuntamento oggi, sabato 12 settembre 2020, con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna: le sorelle Logan e in particolar modo Brooke, e perfino Steffy cercano tutte disperatamente di convincere Hope a non sposare Thomas.

Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento