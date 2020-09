Nuovo appuntamento oggi, sabato 19 settembre 2020, con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna: lo strano comportamento di Flo desta sospetti in Wyatt e Liam, che decidono di andare in fondo alla questione. Hope respinge le attenzioni di Thomas. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

