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Bebe Vio addio alla scherma, il futuro sono i 100 metri
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Bebe Vio addio alla scherma, il futuro sono i 100 metri

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Roma, 16 mar. (askanews) – L’oro paralimpico del fioretto a Rio 2016 e Tokyo 2020 lascia la scherma per dedicarsi all’atletica leggera. Ospite a “Che tempo che fa”, Bebe Vio ha raccontato delle recenti difficoltà fisiche che l’hanno convinta a prendere una decisione inattesa: “Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l’ho mai detto a voce alta: purtroppo è finita con la scherma: l’ultima volta che ho tirato è stata a Parigi 2024. Non ce la faccio più fisicamente ma ho cercato di darmi da fare con altri sport”. Una decisione presa con il team di lavoro che l’accompagna da sempre: “Adesso abbiamo, e dico ‘abbiamo’ con la squadra perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi sta dietro in questo momento. Ecco, abbiamo iniziato con l’atletica. Penso di fare i 100 metri”.

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