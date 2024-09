Beda Romano: “Germania teme concorrenza cinese e isolazionismo Usa”

Modello di successo tedesco in difficoltà, Scholz ha le mani legate

Roma, 19 set. (askanews) – La Germania è tornata “il malato d’Europa”, come si diceva alla fine degli anni ’90. L’economia tedesca appare “bloccata”, la crisi è strutturale. Il malcontento tra i tedeschi, legato all’inflazione, all’aumento di prezzi e a un’incertezza generalizzata, sembra spingerli tra le braccia di AfD, almeno nei Laender Orientali, dopo Turingia e Sassonia, è atteso un altro exploit dell’ultradestra in Brandeburgo domenica. “C’è un malcontento congiunturale, legato all’andamento dell’economia e soprattutto dell’inflazione. Il secondo motivo, molto più strutturale, è che la Germania sta vivendo un momento di estrema difficoltà, dovuto al fatto che dopo decenni di un modello di successo, oggi sta affrontando una serie di grossi e gravi problemi”, ha spiegato ad askanews Beda Romano, scrittore e attuale corrispondente del Sole24ore da Bruxelles.Costa sta facendo il governo di Olaf Scholz per contrastare tutto ciò? Come è noto, nei primi anni 2000 il cancelliere socialdemocratico Gerhard Schroeder varò una serie di riforme, l’Agenda 2010, che permisero ai successivi governi di vivere di rendita, ma oggi? “Cosa sta facendo Olaf Scholz sul fronte economico? Poco, francamente poco. Peraltro ha anche in parte le mani legate per scelte prese dai cancellieri precedenti, in particolare da Angela Merkel, di limitare l’indebitamento e certo questo non aiuta”, ha ricordato. “Vent’anni fa la Cina faceva concorrenza su circa il 25% della produzione tedesca, oggi siamo saliti al 40%. E non è una concorrenza banale quella cinese, perché molto spesso è una concorrenza sussidiata dallo Stato e crea non pochi problemi alle imprese tedesche”, ha sottolineato Beda.E poi pesa l’incertezza politica attuale, sia per la guerra russa in Ucraina, sia per la situazione americana: “La Germania sente che il partner americano è diventato in parte più isolazionista, in parte più unilaterale nel suo atteggiamento in politica internazionale”, ha affermato l’autore di “Germania questa sconosciuta” (2006) o di “Dal Baltico al Mar Nero. Viaggio alla scoperta dell’altra Europa” (2024). “Questo aspetto gioca, sia a livello economico, per gli investimenti delle società, ad esempio, ma gioca anche a livello personale ed elettorale perché crea nell’opinione pubblica tedesca quel sentimento di preoccupazione, direbbero loro di ‘Angst’, angoscia, che inevitabilmente ha un impatto sul modo in cui loro lavorano e votano”, ha concluso.