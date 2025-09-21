beefeater-lancia-“beefeater-0.0%”:-alternativa-analcolica-del-london-dry

Milano, 21 set. (askanews) – Beefeater amplia la sua gamma con il lancio di “Beefeater 0.0%”, un prodotto pensato per chi sceglie di non consumare alcol senza rinunciare al carattere del London Dry Gin.

La nuova referenza riprende il profilo aromatico di Beefeater, con note agrumate e di ginepro, grazie all’aggiunta dell’essenza del London Dry a una base analcolica e all’utilizzo esclusivo di aromi naturali. Il risultato è un distillato dal gusto equilibrato e rinfrescante, proposto come alternativa inclusiva nei momenti di socialità.

Il “perfect serve” è la reinterpretazione analcolica del classico gin tonic, servito con tonica e una fettina di limone. La bottiglia richiama il design tradizionale di Beefeater, distinguendosi per la colorazione azzurra che caratterizza la linea 0.0.