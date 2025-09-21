domenica, 21 Settembre , 25

Salamelle, Alberto da Giussano e Bolsonaro: la fede padana sul pratone di Pontida

(Adnkronos) - Pratone di Pontida. Salamelle che sfrigolano,...

Mondiali Pallavolo, Italia-Argentina 3-0: azzurri ai quarti di finale

(Adnkronos) - L'Italia di Fefè De Giorgi si...

Verissimo oggi, anticipazioni e interviste ospiti 21 settembre

(Adnkronos) - Andrea Bocelli e Simona Ventura ospiti...

Derby Lazio-Roma, Olimpico blindato: sequestrate mazze e aste con viti e lame

(Adnkronos) - Aperti i cancelli dello stadio Olimpico...
beefeater-lancia-“beefeater-0.0%”:-alternativa-analcolica-del-london-dry
Beefeater lancia “Beefeater 0.0%”: alternativa analcolica del London Dry

Beefeater lancia “Beefeater 0.0%”: alternativa analcolica del London Dry

AttualitàBeefeater lancia "Beefeater 0.0%": alternativa analcolica del London Dry
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 21 set. (askanews) – Beefeater amplia la sua gamma con il lancio di “Beefeater 0.0%”, un prodotto pensato per chi sceglie di non consumare alcol senza rinunciare al carattere del London Dry Gin.

La nuova referenza riprende il profilo aromatico di Beefeater, con note agrumate e di ginepro, grazie all’aggiunta dell’essenza del London Dry a una base analcolica e all’utilizzo esclusivo di aromi naturali. Il risultato è un distillato dal gusto equilibrato e rinfrescante, proposto come alternativa inclusiva nei momenti di socialità.

Il “perfect serve” è la reinterpretazione analcolica del classico gin tonic, servito con tonica e una fettina di limone. La bottiglia richiama il design tradizionale di Beefeater, distinguendosi per la colorazione azzurra che caratterizza la linea 0.0.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.